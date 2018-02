Milan-Sampdoria non è stata la miglior prestazione stagionale di Lucas Torreira. Il regista uruguaiano ha abituato il pubblico blucerchiato a standard di rendimento davvero elevati, ecco perchè la partita non eccezionale giocata dal numero 34 doriano a Milano sorprende molto. La sconfitta non può lasciare entusiasta neppure lo stesso Torreira, che ha esternato le sue sensazioni a Samp TV: "E' vero che non abbiamo fatto la nostra miglior partita" conferma l'ex Pescara. "Abbiamo sofferto molto il loro gioco, che cambiavano costantemente, e per noi è sempre molto difficile perché corriamo tanto dietro la palla; però siamo stati bravi a tenere duro fino alla fine, e abbiamo anche rischiato di pareggiarla. Adesso siamo arrabbiati, perché dispiace perdere, noi siamo una squadra che vuole sempre fare punti. Ora dobbiamo riposare, abbiamo una partita importante in casa domenica e cercheremo di vincere".



Nonostante la battuta d'arresto, la Sampdoria sogna ancora in grande: "Ci sono molte squadre alla pari, ma manca ancora tantissimo - prosegue Torreira, come riporta Sampdorianews.net - . Questo gruppo lavora ogni giorno per cercare di guadagnarsi quel sogno che vogliamo tutti -non solo giocatori e Società ma anche i tifosi- che sarebbe l'Europa League. Con l'Udinese, come con tutte le altre avversarie in campionato, sarà difficile, ma sappiamo che quando giochiamo in casa abbiamo un vantaggio in più, la nostra gente che ci spinge tantissimo. All'andata non abbiamo fatto una grande partita, ma ora c'è il tempo per lavorare e preparare al massimo la gara in settimana, cercheremo di guadagnare i 3 punti".