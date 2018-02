Lucas Torreira è il perno della Sampdoria targata Marco Giampaolo. L'allenatore blucerchiato ha costruito la squadra di Massimo Ferrero tagliandola su misura del regista uruguaiano, che si è imposto come uno dei calciatori più interessanti dell'intera Serie A. Torreira, in questo momento, lo vogliono quasi tutti. Lui però cerca di non dare peso alle voci, concentrandosi soltanto per terminare nel migliore dei modi il campionato in corso.



Ieri sera Torreira è stato ospite de La Domenica Sportiva su Rai Due, e ha raccontato la sua esperienza genovese: "Giampaolo la prima cosa che ci chiede è di divertirci e di entrare in campo e fare divertire anche i tifosi" spiega il numero 34 doriano. "Anche l'hanno scorso abbiamo avuto un calo fisico e mentale che non ci ha permesso di trovare la vittoria per qualche partita. E' successo anche quest'anno, ma adesso ci siamo rialzati dopo che è iniziata la seconda parte di campionato. Stiamo facendo un ottimo campionato, vogliamo continuare su questa strada, vogliamo raggiungere l'obiettivo che per noi è l'Europa League per dare una gioia ai tifosi".



Gli esordi in Italia furono a Pescara: "Iniziai con Federico Giampaolo. Un giorno è arrivato Oddo ad allenare la Primavera, mancava una settimana all'inizio del campionato. Prima di iniziare mi ha chiamato per parlare... Mi disse che per come mi vedeva per le mie caratteristiche al massimo potevo fare la Serie C giocando da trequartista o attaccante. Così mi volle provare a far giocare davanti alla difesa, ed è stato così che da una scelta sua è cambiata la mia vita. Se mi vedo come regista? Si perchè il gioco parte quasi sempre dal mediano e nella mia squadra lo sono io - riporta Sampdorianews.net - . Ci piace giocare tanto centralmente e quindi tanti palloni passano da me".



Inevitabile scivolare sul mercato, e sulla valutazione da 50 milioni che ne fa il presidente Ferrero: "Si parla di tante squadre ogni volta, ma queste cose non le sento. Ogni volta che scendo in campo vado per dare il massimo per i miei compagni, per la squadra e cerco sempre di divertirmi. Ho sentito tante volte il presidente dire che valgo 50 milioni, ma quella somma nella mia testa non ci sta adesso e non ci starà mai. C'è il procuratore che si occupa di quello, io voglio soltanto giocare a calcio e divertirmi".



"La squadra del mio cuore? E' il 18 Luglio, la squadra del mio paese" conclude Torreira. "E' vero che ognuno ha sempre grandi obiettivi, ma adesso sono molto contento di stare a Genova, di stare in una grandissima squadra come la Sampdoria, stiamo facendo un ottimo campionato e voglio poter dare il massimo per questa maglia".