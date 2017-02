Tra campo, voci di mercato e ipotesi di interessamenti per la società, la Sampdoria ha trovato anche il tempo di riunire l'assemblea dei soci della Holding Max (la srl che sta a capo del gruppo Ferrero) per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. L'incontro, andato in scena lo scorso 20 dicembre, ha visto protagonisti i tre soci. C'erano Vanessa Ferrero, figlia del patron Ferrero e proprietaria dell'80% delle quote, il nipote Giorgio, che detiene il 15,24%, e Unione Fiduciaria, a cui spetta il restante 4, 76% che amministra per conto di un terzo socio che lo ha acquistato a luglio da Giorgio, e che non vuole figurare.



Il bilancio, scrive Il Secolo XIX, si è chiuso con un utile di 53 euro. Nei conti si è parlato anche della Gable, la compagnia di assicurazioni con base nel Liechtenstein che aveva emesso una fidejussione da circa 12 milioni di euro usata "a garanzia degli impegni per l'acquisizione dei diritti alle presazioni dei calciatori relativi alla stagione sportiva 2015-2016". Nei confronti della società Gable, tra quella autorizzate dalla Serie A per questi compiti, lo scorso novembre è stata avviata una procedura fallimentare. La Sampdoria ha fatto sapere di averla rimpiazzata con la Argo Insurance, compagnia con sede a Hamilton, nelle Bermuda.