Marco Giampaolo inizia a gettare le basi della Sampdoria che verrà. Una Samp che, secondo il pensiero del tecnico, dovrà essere una squadra affamata, ancora ricettiva nei confronti delle sue idee e delle sue richieste. Giampaolo già dal ritiro inizia ad impostare i movimenti in fase difensiva e offensiva, per poi ripeterli durante la stagione una volta a settimana, e in estate il mister getta anche le basi per lo scacchiere tattico che il Doria interpreterà durante il campionato.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica la prossima Sampdoria potrebbe essere anche una squadra in versione... 4-3-3. Giampaolo parlandone qualche tempo fa aveva detto di non applicare questo modulo per la mancanza di giocatori adatti, portando ad esempio giocatori come 'Candreva, Perisic, Suso o Salah'. La dirigenza blucerchiata però sembra intenzionata a formare una rosa più duttile, fermo restando che da Corte Lambruschini devono ancora capire quale sarà il futuro degli attaccanti doriani.



Il prossimo passo nella costruzione della squadra ideale di Giampaolo potrebbe essere quello di imbastire una formazione imprevedibile, capace di mutare di partita in partita, o anche all'interno della stessa gara, come fatto in stagione ad esempio con il Milan. Un 'undici' capace di passare dal 4-3-1-2 al 4-3-3, ad esempio; bisogna tenere conto anche che il mister ha già usato il modulo con le tre punte in carriera (anni fa a Cagliari) e che anche il suo predecessore ad Empoli, ossia Sarri, ha compiuto questa evoluzione tattica con il Napoli. E questa è un'idea che stuzzica il tecnico blucerchiato, alla ricerca continua di "campi nuovi oltre le conoscenze acquisite". Parola di Giampaolo.