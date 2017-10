Tre ballottaggi, più una suggestione probabilmente destinata a rimanere tale: sono queste le incognite che Marco Giampaolo dovrà sciogliere nelle prossime ore, perchè domani è già vigilia di Sampdoria-Crotone, e il tecnico blucerchiato è già chiamato ad alcune scelte importanti. I ballottaggi riguardano i consueti ruoli, quelli a cui ormai ci siamo abituati: portiere, difensore centrale, centrocampista.



In porta il dubbio è se schierare Viviano o se invece rimandare ulteriormente il suo rientro al turno infrasettimanale con l'Inter oppure al match casalingo con il Chievo. Il portierone doriano lunedì si è allenato a parte prima dei compagni non per un problema fisico, ma per poter sostenere degli esami a Milano. Ieri invece era regolarmente in gruppo, la sensazione è che si possa capire qualcosa di più preciso soltanto tra oggi e domani, dopo gli ultimi test e dopo che Giampaolo avrà ascoltato il parere dello staff e del preparatore dei portieri. In difesa, Silvestre è sicuro del posto, l'altra maglia se la giocano Regini e Ferrari, anche se il capitano doriano pare leggermente in vantaggio. A centrocampo, la buona prestazione di Linetty ha messo in difficoltà l'allenatore, che potrebbe puntare ancora su di lui. Più facile però che a prendersi il posto sia Barreto, al rientro dopo la squalifica e sino ad oggi pedina insostituibile per il mister.



La suggestione invece la propone Il Secolo XIX. E' la tentazione di schierare dal primo minuto Caprari dopo il grande impatto avuto con l'Atalanta. Giampaolo però dovrebbe dare ancora fiducia a Ramirez, nonostante le due partite non esaltanti. Più facile che Caprari possa essere schierato a gara in corso, magari per scardinare la difesa del Crotone.