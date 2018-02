Massimo Ferrero ha sempre detto di voler lasciare libertà di scelta al suo tecnico Marco Giampaolo. Il presidente della Sampdoria, parlando del futuro del mister, è stato piuttosto chiaro: "Vada dove lo porta il cuore. Io non metto le clausole sugli allenatori, resta chi vuole", ha detto recentemente il numero uno di Corte Lambruschini. E il patron blucerchiato sembra intenzionato a mantenere la promessa.



Ovviamente in questo momento è ancora presto per parlare di un eventuale addio alla Samp. Giampaolo, professionista serio, è concentrato sul campionato e sui traguardi da raggiungere in stagione. Ma le voci su un possibile futuro lontano da Genova per l'allenatore di Giulianova si moltiplicano, proprio in virtù degli ottimi risultati ottenuti con la Samp. Ecco perchè il Doria avrebbe già individuato tre profili che eventualmente potrebbero sostituire l'ex Empoli alla guida del club blucerchiato.



Secondo Premium Sport, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Massimo Oddo. Sembra però difficile che l'Udinese decida di privarsi del suo mister. Alla Samp piace anche Cesare Prandelli, recentemente svincolatosi dall'Al Nasr dopo l'esperienza in Spagna al Valencia. Il terzo identikit valutato dalla dirigenza doriana è quello di Rolando Maran, che da quattro anni guida il Chievo. Nonostante le difficoltà che i gialloblù stanno vivendo in questa stagione, il profilo del mister ex Catania stuzzica i blucerchiati, che si augurano però di poter continuare la loro esperienza con Giampaolo il più a lungo possibile.