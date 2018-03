La Giampaolo-mania impazza già da qualche tempo. La prima, strepitosa metà di stagione disputata dalla sua Sampdoria ha acceso i riflettori sul tecnico di Giulianova, da tempo accostato a questo o a quel club. In principio fu il Napoli. Il club di De Laurentiis in caso di divorzio da Sarri potrebbe decidere di proseguire sulla strada della continuità, cercando di prendere l'allenatore che più di tutti condivide con l'attuale tecnico azzurro credo tattico e metodi di allenamento. Ora però ci sarebbe una nuova pretendente, la Lazio.



Se a fine stagione Simone Inzaghi dovesse decidere di lasciare i biancocelesti, per accasarsi proprio al Napoli o alla Juventus, Lotito potrebbe virare sul tecnico della Samp. I rumors che rimbalzavano dalla capitale nella giornata di ieri davano i biancocelesti molto forti sull'allenatore, addirittura qualcuno parlava anche della possibile nuova residenza di Giampaolo a Roma. Incroci, incastri, idee: per ora si tratta soltanto di questo. Anche perché a scatenare il domino degli allenatori Dovrebbero essere Sarri e Allegri, in caso lasciassero le rispettive panchine.



Oltretutto, Giampaolo con la Sampdoria ha un contratto fino al 2020. L'ex mister dell'Empoli giura di star bene a Genova, e soprattutto di non aver ricevuto alcuna offerta né dalla Lazio né dal Napoli. La Repubblica riporta anche una breve battuta del tecnico in merito alle indiscrezioni: "Io penso solo al presente, al Chievo e poi all’Atalanta" è il pensiero di Giampaolo. "Il futuro, le voci di mercato non hanno senso, ho imparato a non ascoltarle. Anche perchè, lo ammetto, in passato sono rimasto scottato e non voglio più cascarci".