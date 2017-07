Per Luis Muriel inizierà una nuova avventura in Liga. E' tutto fatto per il passaggio del colombiano al Siviglia. Gli ultimi dettagli sono stati risolti grazie al lavoro di Alessandro Lucci in Spagna, così è stato raggiunto un accordo totale anche sull'ingaggio del giocatore dopo quello tra i club di ieri sulla base di circa 20 milioni più un bonus del 20% su una futura rivendita.