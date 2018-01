Gianluca Caprari non lascerà la Sampdoria. Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, il club blucerchiato ha confermato di aver rifiutato una proposta allettante per il calciatore ex Pescara: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria hanno rifiutato un’importante offerta per la cessione di Gianluca Caprari avendo ribadito che il calciatore, sul quale si crede fortemente al pari di tutti i suoi compagni, è incedibile e non è mai stato messo sul mercato. Come già sottolineato in più occasioni, la società ripone la massima fiducia in questo gruppo, con il quale vuole proseguire un percorso importante condiviso con tutti i tifosi, che aspettiamo sempre più numerosi allo stadio, già a partire dalla gara di sabato con il Torino, per vincere ancora una volta insieme".