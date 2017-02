Il sodalizio tra la Sampdoria e la Joma, impostato su base triennale, scadrà nella prossima stagione. Al termine del campionato 2017-2018 l'accordo tra il club blucerchiato e la casa spagnola terminerà, e al momento la sensazione è che il marchio non voglia prolungarlo. Secondo Il Secolo XIX, questo fatto sarebbe testimoniato anche dall'accordo con l'Atalanta, che ha abbandonato la Nike. Sembra quindi che la Joma sia destinata a variare il suo ventaglio di sponsorizzazioni, anche perchè a giugno finirà pure il suo rapporto con il Palermo.



Nel frattempo però sono già iniziati i contatti tra Corte Lambruschini e gli stilisti dell'azienda iberica, al lavoro per disegnare i nuovi kit da gara per il prossimo campionato. Le prime maglie dovrebbe rimanere sostanzialmente invariate, quindi su base blu la prima e bianca la seconda, variando qualche dettaglio. Diverso il discorso per la terza divisa: i rumors sembrano indicare l'addio del lilla e del pervinca, a favore di colori più scuri. Insomma, la terza maglia blucerchiata per il 2017-2018 potrebbe tornare ad essere quella nera.