Basta una voce incontrollata per scatenare reazioni contrastanti. E l'indiscrezione che si era diffusa ieri a Genova era destinata a far discutere molto sulla sponda blucerchiata della città. La notizia - di quelle che ciclicamente tornano a rincorrersi da quando Massimo Ferrero è diventato presidente della Sampdoria - era potenzialmente una 'bomba': il patron doriano avrebbe ormai perfezionato la cessione della società di Corte Lambruschini. Secondo i rumors che circolavano nel pomeriggio, la Sampdoria sarebbe stata acquistata in gran segreto da un gruppo di imprenditori romani, al termine di un'operazione portata avanti in prima persona da Ferrero. Addirittura si parlava anche di un annuncio previsto per l'inizio della prossima settimana.



REPLICA - Massimo Ferrero però non ci sta. E per l'immediata smentita, arrivata in tono piuttosto decisi, il numero uno blucerchiato si è affidato a Il Secolo XIX: "Ma quale voce, di nuovo con questa storia della vendita, ma vi pare che con tutto quello che stiamo facendo per la Sampdoria me la vendo?" è lo sfogo di Ferrero. "Siamo seri per favore, a me piace scherzare ma su questo argomento mi ero già arrabbiato anni fa e mi arrabbio di nuovo adesso". L' imprenditore non ha gradito in particolare le tempistiche della notizia: "La squadra sta per affrontare una fase delicata dell campionato e mi chiedo perché dare spazio a quello che è evidentemente un pesce d’aprile..." ha aggiunto il presidente. Ferrero ieri è arrivato a Genova da Milano, ed è salito a Bogliasco per incontrare la dirigenza con un pranzo organizzato a Casa Samp.