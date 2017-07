Giornata di confronti quella di sabato per la Sampdoria, che a Trento ha riunito i suoi 'stati generali' per fare il punto sul mercato. Presenti ovviamente il tecnico Marco Giampaolo, il direttore sportivo Carlo Osti, l'avvocato Antonio Romei e il responsabile dell'Area Tecnica Daniele Pradè. Dal summit sono scaturite le linee guida per le prossime operazioni, dato che il mister ha ribadito di aspettare rinforzi il prima possibile.



Si è parlato logicamente della difesa: viste le difficoltà per arrivare a Ferrari - il Sassuolo fa muro - la Samp si è buttata su Luca Rossettini del Torino. I granata stanno operando parecchi stravolgimenti nel reparto, il giocatore è diventato cedibile e la Samp ci sta provando. Oltretutto Giampaolo lo conosce già, e il suo innesto rappresenterebbe un primo 'tampone' in difesa. Il Torino però vuole innanzitutto trovare un sostituto, e poi eventualmente discutere della cessione dell'ex Siena.



Il profilo di Rossettini però sarebbe soltanto il primo dei due rinforzi richiesti dal mister. Per quanto riguarda l'altro centrale, secondo Il Secolo XIX la pista che conduce a Hinteregger esiste sempre, anche se rimane piuttosto difficile convincere l'Augsburg a cederlo. Dal mercato estero però potrebbe arrivare il nuovo innesto per Giampaolo.