Ritorno in campo per Emiliano Viviano, che ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della sua Sampdoria sul Chievo: "Questa classifica è ottima per noi, ma non sorprendente perchè sappiamo di essere fortissimi. Sono contento per essere tornato con una vittoria. Il Chievo gioca benissimo ed è la squadra che ci ha messo di più in difficoltà: il risultato è largo ma va bene. I tifosi devono sognare l'Europa, sono fantastici, mentre noi dobbiamo soltanto lavorare con mister Giampaolo che è bravissimo. Il derby della prossima settimana? Speriamo di vincere e di prolungare l'imbattibilità in questo stadio".