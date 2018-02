L'ennesimo avversario ipnotizzato, l'ennesimo miracolo dal dischetto: anche domenica sera, in un palcoscenico esaltante come quello della Scala del calcio, Emiliano Viviano ha lasciato tutti a bocca aperta. Tiro di Rodriguez, sinistro piazzato, tuffo del numero 2 blucerchiato e palla in calcio d'angolo: per la terza volta in questa stagione, il portierone della Sampdoria ha neutralizzato un calcio di rigore. Prima di Rodriguez, era toccato a Politano e a Florenzi. Soltanto Higuain è riuscito a batterlo, realizzando peraltro un gol ininfluente ai fini del risultato.



La cosa che sorprende nel rendimento di Viviano sono i numeri: in Europa, un solo 'collega' ha lo stesso score dell'estremo difensore della Samp. Si tratta di Sven Ulreich, del Bayern Monaco. Anche il tedesco - che sta sostituendo il titolare Neuer - ha parato tre rigori sino ad oggi. In tutti gli altri cinque maggiori campionati del Vecchio Continente, nessuno ne ha sventati così tanti. Viviano è all'inseguimento di un record, perchè nel 2015-2016 gli interventi decisivi dal dischetto furono ben 4: a 'cadere' di fronte al portiere ex Arsenal furono Lazzari, Birsa, Berardi e Candreva.



L'edizione genovese de La Repubblica evidenzia anche un altro interessante particolare statistico. Viviano è a quota 9 rigori parati con la Sampdoria, su un totale di venti calciati. Una media impressionante, quasi del 50%, e che gli consente di andare alla caccia di un mostro sacro del club blucerchiato. L'indimenticabile Gianluca Pagliuca infatti nei suoi 7 anni alla Samp ne intercettò 11. I re del rendimento in Serie A in termini percentuali invece sono Marco Fortin e Davide Pinato: entrambi ne hanno parati ben 6 su 10 in carriera.