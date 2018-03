Il momento negativo della Sampdoria ovviamente influenza molto i tifosi blucerchiati. Anche parecchi tra i giocatori che militano nelle fila della squadra di Giampaolo però hanno sofferto per le due sconfitte consecutive rimediate negli ultimi due turni di campionato. Qualcosa si è incrinato nel cammino della Samp, ne è consapevole anche Emiliano Viviano.



"Facciamo fatica anche noi a capire cosa sia successo, c’è qualcosa che non è andato per il verso giusto a Crotone e contro l’Inter" ha detto proprio il portiere blucerchiato ai margini dell'evento Stelle nello Sport. "Non è solo una questione di risultato, nelle ultime due gare sono mancate le prestazioni. Bisogna cambiare il trend e tornare sul livello sul quale siamo stati tutto l’anno, rischiamo di buttare tutto all’aria. È anche questione di autostima. La squadra ha sempre fatto bene e ha sempre giocato contro tutti. Non è carino fare una figura come quella di domenica scorsa - aggiunge Viviano - non è bello per noi stessi, per i tifosi e per la società. Non abbiamo offerto uno spettacolo gradevole, siamo consapevoli".



Secondo il numero 2 blucerchiato però la Samp ha le caratteristiche necessarie per riprendere il cammino bruscamente interrotto: "La classifica è ancora buona, c’è tempo per recuperare. Vorrei giocare già domani. Bisogna essere consapevoli che siamo la Sampdoria, una società importante. Bisogna dare tutto fino all’ultimo secondo. Ora pensiamo a una gara alla volta, bisogna tornare a offrire prestazioni di un certo livello: se c’è la prestazione nel 90% dei casi arrivano anche i risultati" riporta sampnews24.com. "Domenica mi sono sentito quasi in debito con i tifosi, siamo usciti tra gli applausi dopo aver perso 0-5. L’ambiente non dà pressioni, i tifosi non ti chiedono nulla se non sudare la maglia". In città si parla già di Sampdoria Genoa, in programma il 7 aprile, ma Viviano non vuole affrettare le cose: "Il Derby si avvicina e sappiamo che è importante, ma ci penseremo a tempo debito. Non è una gara come le altre, ma vale sempre tre punti. Il Genoa è in ripresa, è più in salute dell’andata" conclude il portiere ex Arsenal. "Ma queste partite le vince chi è più lucido".