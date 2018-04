Uscire da uno stadio dopo un 4-0 è estremamente difficile per il portiere che ha subito il poker. Eppure dopo la disfatta della Sampdoria a Roma contro la Lazio, è proprio l'estremo difensore blucerchiato Emiliano Viviano a prendere la parola per tirare le somme del pesante k.o. subito dalla squadra di Giampaolo: "Prendiamo gol troppo facilmente, potevamo evitare soprattutto gli ultimi due. Avremmo potuto uscire con un 2-1, e invece… Bisogna stare attaccati alla partita. Il nostro è un calcio rischioso, che a volte dà ottime prestazioni e altre volte no. Oggi poi c’è da considerare la forza degli avversari" ha detto il portiere a Sampdoria.it.



Nonostante la sconfitta, Viviano crede ancora nell'Europa: "Proviamo a vincerle tutte e vediamo cosa succede. Le coppe non erano un obiettivo ad inizio stagione, ma siamo ancora lì. Vogliamo dare fastidio, vincerle tutte. Secondo me servono dieci punti. Andersen? È forte, è un ragazzo intelligente, di prospettiva, il tempo è dalla sua. Può fare il percorso di Skriniar".