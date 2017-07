Alla Sampdoria manca eccome il suo numero uno. Anzi, numero due perchè Emiliano Viviano in blucerchiato ha sempre indossato la maglia numero 2, che è diventata un suo marchio di fabbrica. Per la verità la porta doriana è stata difesa al meglio da Puggioni in assenza dell'estremo difensore di Fiesole, e pure all'inizio della prossima stagione la situazione rimarrà invariata. Ma tutti i tifosi del club genovese aspettano a braccia aperte il loro giocatore simbolo.



Viviano, nel frattempo, continua il suo recupero anche con mezzi non del tutto 'convenzionali': “Non so se il fatto che mi facciano utilizzare la bicicletta sia un consiglio di cambiare sport. Mi aiuta nel recupero, sono contento almeno non sono chiuso in palestra tutto il giorno" ha detto il giocatore a Sky Sport. "Le sensazioni sono positivissime, abbiamo lavorato duramente e i risultati sembra che si vedano".



Viviano ha concesso anche un paio di battute su tre dei più clamorosi casi di quest'estate: "Cassano? Non me l'aspettavo perché mi ha detto che il Verona era una piazza in cui gli sarebbe piaciuto giocare. I motivi non li so, ma penso che gli manchi Genova e la sua famiglia. Un giocatore come lui se non ha la scintilla è difficile che possa fare bene. Schick? Mi piacerebbe se tornasse qui, è un grande giocatore. Se rimane qui deve essere una sua decisione e deve essere convinto di voler far bene. Il trasferimento più clamoroso? Quello di Bonucci al Milan” conclude l'ex Fiorentina e Palermo.