Che la Sampdoria abbia un discreto feeling con i calciatori polacchi, è sotto gli occhi di tutti. La colonia blucerchiata, attualmente composta da Karol Linetty, Bartosz Bereszynski e Dawid Kownacki potrebbe però ulteriormente ampliarsi. In vista della prossima stagione infatti il club genovese avrebbe messo nel mirino una vecchia conoscenza del calcio italiano, ossia Kamil Glik.



Il difensore centrale, esploso nel Torino, attualmente milita tra le fila del Monaco. Secondo France Football però in estate il giocatore sarà ricercato da numerosi club. Per il classe 1988 si starebbero muovendo la Lazio, che potrebbe mettere sul piatto la possibilità di giocare la Champions, il Torino che vorrebbe riportarlo alla corte di Urbano Cairo e pure la Samp. Ferrero dovrà quindi eventualmente affrontare una agguerrita concorrenza per assicurarsi le prestazioni di Glik.