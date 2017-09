Gol all'esordio per Duvan Zapata con la maglia della Sampdoria. Ecco le parole dell'attaccante colombiano a Sky Sport dopo il 2-2 col Torino: "Sono contento per il gol, siamo stati bravi a sfruttare questa occasione. Sappiamo che anche davanti abbiamo qualità, dobbiamo saperle sfruttare a beneficio della squadra. Per noi è importante portare la squadra più in alto possibile a fine stagione. Oggi potevo giocare con la maglia del Torino? Queste sono le cose belle del calcio, sono molto contento di essere qua; dal primo giorno mi hanno dato la possibilità di lavorare e di sfruttare le mie qualità. Questa è la mia prima partita ufficiale dopo tanto tempo, voglio ritrovare la forma. Come ci alterniamo con Quagliarella? Ci allarghiamo in base al gioco, chi sta sul lato palla detta il passaggio. Uno va incontro e l'altro attacca la profondità".