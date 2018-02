La Sampdoria tira un sospiro di sollievo: l'attacco influenzale che aveva colpito Duvan Zapata giovedì pomeriggio, impedendo al centravanti colombiano di allenarsi, è passato a tempo di record. Già ieri mattina il giocatore era regolarmente aggregato al gruppo che ha preparato la partita con il Verona agli ordini di Marco Giampaolo. Kownacki resta in ballottaggio, perchè il mister blucerchiato dovrà decidere se inserire Zapata da titolare, o se invece far rifiatare l'attaccante dando spazio al giovane polacco.



Sulla trequarti, scrive Il Secolo XIX, Caprari ha vinto il ballottaggio con Ricky Alvarez: sarà l'ex Pescara a sostiture lo squalificato Gaston Ramirez nelle vesti di rifinitore, una posizione peraltro già occupata contro Crotone e Chievo. Indisponibile ovviamente Dennis Praet, che però negli ultimi giorni è tornato a lavorare sul campo e oggi ha proseguito il suo programma di recupero cimentandosi in un giro in bicicletta in zona Nervi.