Duvan Zapata non si è lasciato bene con il Napoli: alcune dichiarazioni della punta avevano evidenziato tutto il malessere per essere stato messo ai margini della squadra azzurra, costretto a saltare gran parte della preparazione estiva. "Sarri aveva fatto quello che la società gli aveva chiesto, emarginarmi" ha detto l'attaccante recentemente. Ecco perchè la Sampdoria lo ha fatto rinascere, ed ecco perchè il 'nuovo' Zapata teneva tantissimo alla partita del San Paolo.



Anche per questo motivo il numero 91 blucerchiato sta provando a forzare il suo recupero. Il problema fisico accusato contro il Sassuolo non va sottovalutato, ma Duvan sembra intenzionato a tentare il rientro lampo. Ovviamente, la Samp resta molto cauta ma rispetto a martedì da Bogliasco trapela più ottimismo: Zapata e Linetty ieri si sono sottoposti sempre a lavoro differenziato, ma si sono rivisti sul campo, impegnati in qualche scatto e in alcuni cambi di direzione.



In questo momento entrambi restano indisponibili, ma il miglioramento delle loro condizioni, unito alla grande voglia di riscatto di Zapata contro il Napoli, lasciano aperto un piccolo spiraglio per sabato in particolare per quanto riguarda l'attaccante. Se non dovesse farcela, è pronto Caprari: piccola curiosità, il numero 9 ha un discreto feeling con la squadra di Sarri. Lo scorso anno, indossando la maglia del Pescara, ha trafitto Reina due volte, sia all'andata che al ritorno.