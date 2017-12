La Sampdoria si prepara alla partita con il Napoli. Le tante incognite dei primi allenamenti post Sassuolo si stanno gradatamente trasformando in raggi di speranza, perchè sono migliorate sensibilmente le condizioni di due dei giocatori più attesi nella sfida del San Paolo, e che soltanto pochi giorni fa sembravano destinati a dare forfait in vista di sabato. Duvan Zapata e Karol Linetty stanno sempre meglio, e Giampaolo potrebbe averli a disposizione per la trasferta sul Golfo.



Ieri i due calciatori sono tornati ad allenarsi con il gruppo. Il centravanti colombiano si era infortunato durante il match con il Sassuolo, ma le terapie e la sua grande voglia di essere protagonista a Napoli gli hanno permesso di bruciare le tappe. Linetty invece è out dal 25 novembre, aveva accusato un fastidio nella rifinitura pre Bologna ma per la gara contro la formazione di Sarri potrebbe tornare a disposizione della Samp, che sogna un doppio recupero molto importante per lo scacchiere tattico di Giampaolo.