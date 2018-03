Non ci è voluto molto a Duvan Zapata per entrare nel cuore dei tifosi della Sampdoria. Sin dai primi calci al pallone sul prato del Ferraris, i tifosi blucerchiati hanno adottato il centravanti appena arrivato dal Napoli, che li ha da subito ricambiati con grande affetto e con 9 gol. Ecco perché spesso Zapata coglie l'occasione per passare un po' di tempo con i suoi nuovi tifosi.



Ieri sera in occasione del cinquantesimo compleanno del Sampdoria Club Alassio l'attaccante è stato ospite d'onore della serata, accompagnato da all'inseparabile moglie Diana. "È sempre bello stare insieme ai bambini e ai tifosi, sappiamo che ci vogliono bene" ha detto il numero 91 blucerchiato a Samp TV. "Voglio fare al club i miei auguri di buon compleanno, perché sono tantissimi anni che fanno il tifo per questa squadra e per questa società. E' bello essere qua con loro, perché alla domenica sono sempre a Marassi e non ci fanno mai mancare il sostegno. È bello ripagarli con questa festa, mi fa molto piacere".



Secondo Zapata, il tifo del Ferraris "ricorda un po' quello che abbiamo in Sudamerica" spiega il Panterone doriano. "Quando sono arrivato qua alla Samp ho pensato che il tifo assomigliasse molto a quello argentino, perché quella argentino è ancora più appassionato di quello colombiano. Ho avuto l'opportunità di stare 2 anni in Argentina e so di cosa sto parlando. È un particolare molto bello e che mi fa molto piacere" conclude il centravanti.