Autore del secondo gol della Sampdoria contro l'Udinese, con una cavalcata paragonata a quella di Weah, Duvan Zapata commenta in zona mista al termine dell'incontro: "Tiro o cross? Ho visto Quagliarella che entrava sul secondo palo, aveva anche l'uomo in marcatura ma volevo servire lui, poi è uscito un tiro così, la fortuna che ho avuto oggi magari era mancata in altre partite. È stato un bel gol, anche se ne ho fatti di più belli, o di più importanti. Mi fa piacere he abbia fatto vincere la squadra. Era molto importante vincere".