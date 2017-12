Il 2017 è stato un anno positivo per Duvan Zapata: il centravanti colombiano della Sampdoria, a pochi giorni dal capodanno, può ritenersi soddisfatto. Con l'Udinese ha raggiunto il suo record di reti (10), che gli sono valse l'approdo in blucerchiato dopo qualche mese difficile a Napoli. A Genova Zapata si è subito ambientato, ha segnato 6 gol ed è alla caccia del settimo sigillo. La notizia più bella però il numero 91 doriano l'ha ricevuta da sua moglie Nana, madre dei suoi due figli Dantzel e Dayton, che ha acconsentito a sposare il centravanti colombiano. Il matrimonio, scrive Il Secolo XIX, si terrà a Cali in Colombia durante la prossima sosta del campionato, in programma il 12 gennaio. Sono già partiti ovviamente gli inviti, molti diretti a Napoli - città a cui i futuri coniugi Zapata sono rimasti molto legati - e altrettanti anche a Udine.



Nel frattempo, Zapata resta concentrato sul campo. La buona notizia per il giocatore è che contro la Spal ci sarà. Ieri il Panterone si è allenato a parte, ma si è trattato di una seduta utile per recuperare definitivamente dal suo problema all'adduttore. Nulla di preoccupante, quindi: sabato Zapata sarà regolarmente in campo, con l'obiettivo di chiudere nel modo migliore un 2017 da incorniciare.