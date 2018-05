Qualche buona notizia, ma pure tanti punti interrogativi: la Sampdoria, dall'allenamento di ieri, esce con una certezza e parecchi dubbi. La certezza è il rientro in gruppo di Duvan Zapata, che si è allenato parzialmente con i compagni. La Samp spera di averlo a disposizione per la trasferta di Sassuolo, così come il Doria si augura di recuperare Fabio Quagliarella, che sta reagendo bene dalla botta al ginocchio rimediata durante Samp-Cagliari da Castan. Giampaolo immagina una coppia formata dal numero 27 e da Zapata, con Kownacki pronto a dare fiato a uno dei due a gara in corso.



Si complica invece il rientro di Nicola Murru, lungodegente ormai da parecchio, così come quello di Gianluca Caprari - che non era stato convocato nell'ultimo match - e di Ricky Alvarez. Difficile, se non quasi impossibile, avere i tre giocatori a disposizione per la trasferta di domenica. Più facile invece che alcuni possano tornare a disposizione per Samp-Napoli in programma il 13 maggio.