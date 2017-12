Quella che ad inizio settimana sembrava una certezza, è tornata ad essere un forte dubbio: Duvan Zapata è in forse per la partita con la Spal. Il centravanti della Sampdoria anche ieri si è allenato a parte, e la noia muscolare accusata durante il match con il Sassuolo potrebbe rivelarsi più fastidioso del previsto. Ovviamente non si tratta di un problema di grave entità, altrimenti l'attaccante colombiano non avrebbe giocato neppure uno spezzone di partita al San Paolo. La sensazione però è che lo staff medico blucerchiato non voglia rischiare di perderlo per più tempo, provocando una ricaduta magari a seguito di uno sforzo prolungato dal primo minuto.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica sarà decisiva la rifinitura di questa mattina. Se Zapata non si dovesse allenare in gruppo, sembra impossibile che possa far parte della formazione che domani fronteggerà la Spal. Nel caso, per sostituirlo il titolare prescelto sembra essere Caprari ma attenzione alla possibile novità Kownacki: Giampaolo ci starebbe pensando, anche se il polacco dovrebbe agire da seconda punta lasciando il ruolo di terminale offensivo a Fabio Quagliarella.