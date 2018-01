L'Inter su Paulo Diaz, difensore cileno del San Lorenzo. Queste le parole di Miguel Mastrosimone, segretario del club argentino, a La Cuarta: "Non lo lasceremmo partire per meno di 10 milioni di dollari. L'interessa dell'Inter? È vero che alcuni importanti club in Europa stanno già pensando a Paulo Díaz. Inoltre, posso dire che il club nerazzurro ha fatto un sondaggio, ma non un'offerta specifica. Stanno semplicemente analizzando l'opzione per aggiungerlo. Ma insisto, per ora non esce da San Lorenzo