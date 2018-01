In Italia ha indossato le maglie di Lazio, Inter e Juventus, prima di emigrare in Cina. Il prestito al San Paolo è terminato e ora è pronto a tornare all'Hebei Fortune. Queste le parole di Hernanes, centrocampista brasiliano, in conferenza stampa: "Farò un ultimo tentativo da lì una volta tornato in Cina, cercando di trovare un modo per restare al San Paolo. Ho ancora un contratto di tre anni con la Hebei Fortune, per cui ora ne rimangono altri due. A metà dello scorso anno il San Paolo ha chiesto il prestito di un anno, i cinesi hanno accettato ma per soli sei mesi e con questa clausola esercitata oggi. Da quando sono tornato in Brasile il San Paolo ha cercato di tenermi qui in ogni modo. Ho parlato con i dirigenti e l'allenatore dicendo che sarebbe stato importante rimanere, ma per il momento non si è trovata una soluzione. Dovrò tornare in Cina il 7”