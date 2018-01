Arsene Wenger ha negato i contatti con il Manchester City, ma i bookmaker inglesi non hanno dubbi sul fatto che Alexis Sanchez sia a un passo dalla firma con i Citizens. Il contratto con l’Arsenal scadrà a giugno, ma i rapporti non idilliaci con il club stanno accelerando le trattative, almeno a guardare le ultime quote. Dalla scorsa settimana, le possibilità di vedere il cileno alla corte di Guardiola sono aumentate: l’offerta per il sì entro la fine di gennaio è passata da 1,90 a 1,33, mentre i Gunners sono in costante salita (da 1,80 a 3,00) e quasi fuori dai giochi. In caso Sanchez dica addio, l’Arsenal è pronto a farsi avanti per Thomas Lemar, esterno del Monaco e anche in questo caso potrebbe essere battaglia con un altra big inglese: qui il Liverpool è in vantaggio a 2,75, mentre la squadra di Wenger si gioca a 8,00.