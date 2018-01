Con una foto pubblicata sul proprio profilo Snapchat,ha svelato il futuro di: il cileno sarà un nuovo calciatore del. L'attaccante dei Red Devils ha postato una foto in cui è presente una serie di emoticon:. Un messaggio che svela quale sarà il futuro dell'attaccante cileno, in scadenza a giugno con l'e in procinto di lasciare i Gunners già durante questa sessione di mercato. Un ulteriore segnale dopo l'esclusione da parte didi Sanchez dalla lista di convocati per la sfida di campionato contro ilDopo il passo indietro di, che ha deciso di abbandonare la pista Sanchez a causa dei costi troppo elevati, nelle ultime ore ilha accelerato inserendo nell'operazionecome parziale contropartita tecnica. A confermarlo è, che alla vigilia della sfida contro loha commentato così l'esclusione dell'armeno: "Se dicessi che la sua esclusione dipende solo da una scelta tattica, vi mentirei. Non ha problemi fisici, ma non è concentrato e pensa ad altre questioni. Non è facile per un calciatore quando ci sono dubbi sul suo futuro. Quando ci sono questi dubbi nell'aria, è necessario proteggerlo".