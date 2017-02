L’avventura di Alexis Sanchez con la maglia dell’Arsenal sembra essere giunta ai titoli di coda. Nonostante con i Gunners abbia avuto la possibilità di consacrarsi definitivamente, infatti, il cileno sarebbe in parte stanco di non essere protagonista né in Premier League né in Champions e quindi sentirebbe il bisogno di cambiare aria, rifiutando ogni proposta di rinnovo di contratto da parte della società londinese. Secondo Tuttosport, di conseguenza, El Nino Maravilla sarebbe in cima alla lista dei desideri di Marotta per rinforzare il reparto offensivo del prossimo anno: resta ancora da capire se, nel caso in cui l’affare si concretizzasse, l’ex Udinese arriverà a Torino come un innesto in più oppure bisognerà sacrificare qualcuno, ad esempio Mario Mandzukic.