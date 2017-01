Unai Emery non si accontenta dell'arrivo di Draxler dal Wolfsburg: il tecnico del Psg, infatti, ha individuato il principale difetto della sua squadra nel reparto offensivo, in cui il solo Cavani sta rendendo al meglio. Per colmare la lacuna, causata anche dallo scarso rendimento di Di Maria, il sogno è sudamericano e porta un nome noto al campionato italiano: Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, l'ex attaccante dell'Udinese, sogno proibito della società bianconera da diversi anni, è in cima alla lista dei desideri di Emery, visto il mancato accordo sul rinnovo con l'Arsenal