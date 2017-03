È il grande obiettivo dell'Inter per rinforzare l'attacco, ma piace anche a tante big in giro per l'Europa, dal Chelsea al Paris Saint-Germain. La prossima estate partirà una vera e propria asta per Alexis Sanchez, visto che ha un contratto in scadenza del 2018 con l'Arsenal e le discussioni per il rinnovo sono a un punto morto. Eppure, intervistato da El Grafico, il Niño Maravilla ha rivelato di avere altri piani per il futuro: "Spero di concludere il mio contratto".



'FELICE A LONDRA, MA...' - "A Londra sono felice - ha proseguito l'ex Udinese e Barcellona - , mi piace la città, ma io voglio giocare in una squadra con una mentalità vincente. Voglio vincere sempre grandi trofei.

Ho solo 28 anni. Mi prendo cura di me stesso, ho una lunga carriera davanti". Parole che rimettono in discussione un addio che fino a pochi giorni fa sembrava scontato, ma non chiudono del tutto la porta a una partenza. E di sicuro non scoraggeranno tutti i club che hanno intenzione di fiondarsi su di lui.



CHE ASTA! - L'Inter di Suning ha individuato in Sanchez il profilo giusto per tornare ad alti livelli in campionato e Champions League, il partner perfetto per un bomber come Mauro Icardi. Antonio Conte, che lo avrebbe voluto allenare già alla Juventus, lo ha indicato come prima richiesta per il Chelsea e il PSG, che a giugno completerà quel processo di rinnovamento iniziato un anno fa, sogna di affiancarlo a Cavani. Tante squadre pronte a darsi battaglia, ma Sanchez si nasconde. Per ora.