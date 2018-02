Giornata folle per Carlos Sanchez. Sembrava essere destinato alla permanenza, dopo essere stato accostato a varie squadre durante la sessione appena conclusa. La sera del 30 gennaio, la Fiorentina non era intenzionata a cederlo all’Espanyol. Poi, l’ultimo giorno, il colombiano si è impuntato: niente Cagliari e, soprattutto, un ‘no’ al Genoa dopo che lo stesso Direttore Generale dei liguri Giorgio Perinetti si era recato all’albergo di Pantaleo Corvino per trattare il giocatore, proponendo sia un prestito oneroso che una proposta a titolo definitivo, alle stesse cifre con cui il centrocampista era passato in viola. Spagna, quindi, per Sanchez, che potrà così trovare la continuità desiderata in vista del Mondiale di giugno. La Fiorentina è andata incontro al calciatore, assecondando le sue richieste: un patto ‘di cortesia’, poiché al suo rientro alla base, in estate, si accontenterà della destinazione propostagli.