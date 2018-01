Il piano era di portarlo al Manchester City la prossima estate, ma gli infortuni di Gabriel Jesus e Kevin De Bryune potrebbero accelerare la trattativa dei Citizens per Alexis Sanchez. L’attaccante cileno è ormai da tempo in rotta con l’Arsenal, che però vorrebbe trattenerlo fino a fine stagione per centrare la qualificazione in Champions. Un’idea che potrebbe naufragare presto, viste le quote dei bookmaker d’oltremanica sul futuro di Sanchez: la possibilità di arrivare al City già a gennaio è passata da 3,00 a 1,90, mentre altri sei mesi con i Gunners sono saliti da 1,30 a 1,80. Nel caso Sanchez partisse, le intenzioni dell’Arsenal sono quelle di puntare su Aubameyang, affare che però - almeno per il momento - lascia freddi i quotisti che blindano il gabonese al Borussia Dortmund (1,17) e danno la squadra di Wenger a 5,00.