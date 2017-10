VIA A GENNAIO - "Non posso escludere che entrambi possano lasciarci già a gennaio. Non c'è nessuna deadline, ma con entrambi non siamo nelle condizioni di poter fare alcun tipo di annuncio. Io spero che la situazione possa essere ribaltata, ma al momento questa è la situazione".

Un'apertura che ha del clamoroso e che risuona come una sonora sconfitta su quasi tutta la linea perche a gennaio rischia seriamente di perdere siaIl primo è già promesso sposo delmentre sul secondo c'è un sondaggioma con ilin netto vantaggio.L'allenatore dei Gunners,ha parlato in conferenza stampa per presentare anche la sfida che vedrà l'Arsenal affrontare il Watford in trasferta, ma subito l'argomento si è spostato direttamente sulla spinosa questione dei rinnovo di contratto di Sanchez e Ozil: "".