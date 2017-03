Alexis Sanchez e l'Arsenal sono sempre più distanti. L'attaccante cileno e i Gunners non riescono a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto e così l'ex Udinese potrebbe salutare i propri compagni. Tra le sue pretendenti, oltre alla Juventus, c'è anche l'Inter, entrambe avvantaggiate - e non di poco - sugli altri club di Premier.



Strano a dirsi, ma è proprio così. L'Arsenal, infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, concederebbe a Sanchez di partire, ma solo per trasferirsi in un campionato diverso dalla Premier.