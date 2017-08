Davinson Sanchez ha parlato del suo trasferimento dall'Ajax al Tottenham: ''Voglio ringraziare l'allenatore, la dirigenza, i giocatori e i tifosi dell'Ajax; per me però è stato un grande trasferimento e un passo avanti nella mia carriera. Sono molto felice di aver firmato per un club così grande. Non vedo l'ora di lavorare con Pochettino e con gli altri giocatori della squadra''.