Non sono certo passati inosservati gli atteggiamenti di Carlos Sanchez nel momento in cui, dopo il tris della Sampdoria, Stefano Pioli lo ha spedito in campo ieri pomeriggio nella disfatta di Marassi per limitare i danni. Il colombiano - scrive FirenzeViola.it - autore di una prova tutto sommato dignitosa (condita anche dal gol bandiera), non appena è stato invitato a svestire la pettorina per entrare ha accolto la sua "chiamata" prima sbuffando in modo evidente, gettando in panchina la tuta che vestiva e poi - passando attorno a Pioli ed avvicinandosi al quarto uomo per l'ingresso - ha sorriso in modo palesemente ironico. Una reazione, probabilmente, dettata dal risultato che si stava concretizzando in campo (3-0) e dall'utilità del suo stesso ingresso, a 10' dalla fine.