Situazione delicata in casa Arsenal: i Gunners, reduci da una prima parte di stagione molto positiva in campionato e in Champions League , stanno incontrando le difficoltà principali nelle questioni legate ai rinnovi dei suoi gioielli. Il Sun, infatti, ha riportato ben sei casi complicati relativi al prolungamento dei contratti di Santi Cazorla, Olivier Giroud, Per Mertesacker, Francis Coquelin, Mesut Ozil e Alexis Sanchez. Soprattutto il fantasista tedesco e l'attaccante cileno richiedono un consistente aumento d'ingaggio tanto da far temere alla società londinese un possibile addio nel mercato estivo . La Juve è alla finestra: sin dai tempi dell'Udinese, infatti, la società bianconera ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti di El Niño Maravilla e chissà che nella sessione estiva il sogno non si avveri.