Anche i due fuoriclasse cileni Sanchez e Vidal potrebbero cambiare maglia in questa finestra di mercato: l’attaccante dell’Arsenal è a un passo dal City di Guardiola e per Stanleybet il trasferimento ai Citizens si gioca a 1.20 contro l’1.65 per la più improbabile permanenza nei Gunners. Il PSG non è ancora tagliato fuori dalla corsa ed è bancato a 8.00, mentre tutte le altre ipotesi sono più distanti, compreso un difficilissimo passaggio alla Juventus offerto a 41.00.Arturo Vidal, invece, sembra destinato a rimanere al Bayern Monaco (1.03), ma non perde le speranze sempre lui, Antonio Conte, con il suo Chelsea principale indiziato nel caso di trasferimento a quota 3.50. Tutte le big inglesi hanno comunque fatto un pensierino verso il cileno, con Liverpool (11.00), Manchester United (26.00) e Arsenal (26.00) staccate, ma presenti, nella lavagna di Stanleybet.