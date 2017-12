Non c'è due senza tre. Dopo aver preso il difensore Billong dal Maribor e l'ala Guilherme dal Legia Varsavia, il Benevento prende anche Sandro. Il centrocampista brasiliano ex Tottenham arriva in prestito dai turchi dell'Antalyaspor: battuta la concorrenza del Torino.



Secondo La Stampa, i granata sono pronti a restituire il difensore Bonifazi in prestito alla Spal, magari in cambio del terzino fluidificante Manuel Lazzari, già cercato in estate. In uscita c'è da registrare l'assalto della Pro Vercelli a Gustafson (affare in dirittura d'arrivo) e la probabile partenza di Boyé, richiesto da Spal, Verona e Benevento.



Per l'attacco, come si legge su Tuttosport, sono in corso trattative con il Verona per Pazzini che, come tutti sanno, è in rotta di collisione con Pecchia. Ai veneti piace Boyé e chissà che non si possa fare uno scambio di prestiti sino al termine della stagione. Ma sul block notes ci sono anche profili più alti e più costosi come Nestorovski (Palermo) e Falcinelli (Sassuolo).