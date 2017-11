L’Inter ha bisogno di un nuovo attaccante e vuole Sandro Ramirez. Il giocatore spagnolo milita nell’Everton, è arrivato in estate dopo una stagione da urlo col Malaga e finora non ha mai avuto modo di mettersi in mostra. L’Inter ha messo lui e Sebastian Haller nella lista dei desideri per il reparto offensivo, anche se per ora non ha fatto delle mosse ufficiali. Secondo quanto riporta Tuttosport, Ramirez non è felicissimo all’Everton. L’Inter sarebbe per lui l’opportunità di tornare a giocare in un club di spessore. Il suo costo non è altissimo, si aggira attorno ai dieci milioni di euro. Sono solo voci per adesso, ma l’impressione è che a gennaio o a giugno possa nascere qualcosa.