Sanremo!? Hahaa ci sono! Haha pic.twitter.com/TqkGgAKHHz — PATO (@AlexandrePato) 7 febbraio 2017

Prenderà il via questa sera l'edizione numero 67 del Festival di Sanremo e in tanti anche nel mondo del pallone seguiranno l'evento trasmesso sulle reti Rai. Fra i vip che si metteranno in ascolto c'è anche l'ex attaccante di Milan e Villarreal,. Il suoè in Italia in questi giorni perchè domani disputerà un'amichevole contro il Pisa di Gennaro Gattuso per beneficienza e sul proprio profilo di Twitter ha voluto candidarsi ironicamente per la kermesse sanremese.