"Credo sia una notizia infondata. Non penso che siano disposti a pagare 20 milioni di euro, anche se Di Francesco lo conosco molto bene e con lui ho raggiunto le prestazioni migliori". Nicola Sansone, intervistato da La Stampa, parla del suo futuro al Villarreal e allontana l'opzione di un ritorno in Italia: nelle ultime ore era emerso un possibile interesse della Roma. "Credo che resterò qui ancora un paio d’anni, poi vorrei tornare in Italia. Finirò di fare il giramondo quando un club italiano crederà in me. L’anno scorso non si è fatto vivo nessuno ufficialmente, solo qualche chiacchiera. E così ho fatto la valigie per la Spagna".