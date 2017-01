Intervistato da Inter Channel, il terzino dell'Inter, Davide Santon ha parlato dell'attuale momento dei nerazzurri nel prepartita della sfida contro il Pescara: "Pioli sta tenendo in considerazione tutti e questo è positivo. Il gruppo c'è, ci aiutiamo a vicenda e i risultati si vedono. Speriamo di continuare anche stasera, sappiamo che non sarà facile e che dovremo dare il massimo. Speriamo in una vittoria. Le altre corrono? E' sempre difficile quando quelle davanti vincono, ma bisogna pensare solo a noi stessi. Per il resto, non dipende da noi".