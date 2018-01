Gabigol si presenta, nuovamente, ai suoi tifosi. L'attaccante di proprietà dell'Inter, reduce dal prestito al Benfica, è tornato al suo Santos per provare a rilanciarsi dopo un anno e mezzo di nulla. Maglia numero 10 per la sua nuova avventura col Peixe, quella che fu di Pelé, e presentazione in conferenza stampa per il figliol prodigo, pronto a questa nuova vecchia sfida.



Ecco le sue parole: "E stato tutto veloce. E' stato un periodo di apprendimento per me. Sono felice di tornare e indossare questa maglia, il mio amore per il Santos è eterno. Sono un tifoso del Santos da quando ero piccolo, così come la mia famiglia. Sapevano tutti quanto volevo tornare qua. Torno diverso, più maturo e con più esperienza. Ora continuo la mia crescita qui, facendo gol e aiutando la squadra, se farò bene posso anche tornare in nazionale, quest'anno c'è la Coppa del Mondo. Sono molto ansioso ed entusiasta di scendere in campo, soprattutto in Libertadores. Canzone per me? Sempre nel mio cuore, andavo sempre a cantare le canzoni per Robinho e Neymar, una canzone fatta per me procura i brividi".



Sull'Inter: "Inter? Ho sbagliato quando dalla panchina ho lasciato la squadra. Ho chiesto scusa il giorno dopo: la più grande virtù di una persona è saper imparare dai propri errori. La maglia del Brasile è un obiettivo: devo fare bene con il Santos e poi arriverà di conseguenza la Nazionale. Futuro? Se dipendesse da me, resterei al Santos a vita".