Gabriel Barbosa, numero 10 del Santos ma ancora di proprietà dell'Inter, parla in conferenza stampa, tornando sulla sua esperienza in nerazzurro: "Mi piacciono Lisbona e Milano. Conosco meglio Milano e voglio tornarci: ho lasciato amici lì, guardo sempre le partite dell'Inter. Ho un contratto con l'Inter, so che devo tornare lì al termine di questa stagione. Manca molto tempo, però. Il mio pensiero è totalmente rivolto al Santos: voglio dare il mio contributo, fare gol, essere un esempio dentro e fuori dal campo. L'Europa può aspettare: so che devo presentarmi, ma ora il mio obiettivo è far bene qui qui e sono molto felice. Eredità positiva dell'esperienza europea? Eccetto il freddo, mi sono adattato molto bene a Milano. Ho imparato una nuova lingua, alcune abitudini che mi son rimaste, come l'ora a cui andare a letto, il cibo, il lavoro in palestra e fuori dal campo. Queste sono cose che mi fanno crescere e mi aiutano. Parlo con giocatori dell'Inter e del Benfica".