Joel, ex compagno di Gabigol al Santos, parla così del flop dell'attaccante di proprietà dell'Inter ora in prestito proprio al Santos: "E' uno dei miei più cari amici e sinceramente non riesco a spiegarmi perché abbia fallito al Benfica. E' un giocatore emorme, un grande professionista. A volte ci sono problemi di adattamento ma quel che sta facendo in Brasile dimostra tutte le sue qualità che nessuno mette in dubbio".